В Авазе прошел концерт мастеров искусств стран Центральной Азии и Азербайджана

Вечером 8 августа в театрализованном интерактивном комплексе морских фонтанов в Национальной туристической зоне «Аваза» состоялся торжественный концерт мастеров культуры и искусств стран Центральной Азии и Азербайджанской Республики, сообщает ТДХ.

Это событие стало кульминацией череды Национальных дней дружественных государств, проходивших в Авазе.

В концерте выступили мастера культуры и искусств из государств Центральной Азии и Азербайджана, отразив богатые традиции и самобытность народного и современного творчества.

Номера отличались жанровым многообразием, демонстрируя богатый потенциал национального искусства братских стран.

В ходе концерта своё мастерство продемонстрировали известные народные и эстрадные певцы, а также прославленные музыканты Туркменистана. Выступления Государственного танцевального ансамбля, фольклорного ансамбля «Dehistan», а также танцевальных коллективов «Galkynyş», «Näzli», «Meňli» приумножили торжественность мероприятия.

Наряду с известными артистами на праздничном концерте выступили и молодые исполнители, только начинающие свой творческий путь. Это стало подтверждением неиссякаемого таланта нашего народа и непрерывности развития национального искусства.

По традиции, в завершение концерта был исполнен старинный танец куштдепди – замечательный образец фольклора, объединяющий национальные традиции и являющийся неотъемлемой частью мировой культуры, воплотил в себе главное содержание совместного концерта – праздник созидания и единения во имя мира и прогресса. Ведь именно творческие отношения открывают большие возможности для сближения народов.

Мощным заключительным аккордом концерта прозвучала песня Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова «Öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!» в исполнении всех участников праздничного действа.

Таким образом это творческое мероприятие, ставшее праздником музыки и дружбы, открыло новые возможности для взаимообогащения культур наших народов и расширения сотрудничества в данном направлении, отмечает источник.