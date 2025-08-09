Xpeng добавила AR-игру для «обстрела» других машин в электроседан P7

Китайская автокомпания Xpeng представила необычную функцию для своего электроседана P7 — AR-игру, позволяющую водителям виртуально «обстреливать» другие автомобили различными предметами. Среди доступных «снарядов» — тапки, арбузы и свиньи, сообщает vc.ru.

Демонстрация новой возможности была показана сооснователем и главой компании Хэ Сяопэном в социальной сети Weibo. По его словам, функция призвана помочь водителям справиться с дорожным стрессом и «выпустить пар без риска» одним нажатием кнопки. Это должно снизить напряжение в раздражающих ситуациях на дороге, которые могут спровоцировать аварии.

Электроседан P7, представленный в мае 2025 года, позиционируется как конкурент Tesla Model 3 и Xiaomi SU7. Автомобиль предлагается в двух вариантах мощности — 276 и 473 лошадиные силы с запасом хода 700 и 820 километров соответственно.

Предзаказы на P7 стартовали 7 августа с ценой от 250 тысяч юаней. Спрос оказался высоким — за первые шесть минут компания получила свыше 10 тысяч заявок.