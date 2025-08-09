Туркменистан и Австрия обсудили пути расширения грузоперевозок по маршрутам Европа — Азия

7 августа руководство Международного морского порта Туркменбаши провело переговоры с делегацией Государственного секретариата по европейским и международным делам Австрийской Республики. Об этом сообщается на сайте tmrl.gov.tm.

Встреча проходила в городе Туркменбаши в рамках Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3).

Стороны обсудили перспективы сотрудничества, а также обменялись опытом в сфере портовой инфраструктуры.

Австрийской стороне была представлена подробная информация о возможностях Международного порта Туркменбаши, включая его современное техническое оснащение, терминальные мощности, контейнерные услуги и мультимодальные грузовые перевозки. Члены делегации также посетили территорию порта, где на месте ознакомились с его логистической и административной инфраструктурой.

В ходе переговоров обсуждались пути расширения международных грузоперевозок по маршрутам Европа — Азия через территорию Туркменистана, усиление взаимосвязанности транспортных коридоров, а также развитие двустороннего сотрудничества в области логистики и устойчивого транспорта.

Стороны отметили актуальность взаимодействия в таких направлениях, как цифровизация, «зеленая» энергетика и устойчивые транспортные решения.

Была выражена обоюдная заинтересованность в развитии долгосрочного и взаимовыгодного партнёрства, отмечает источник.