Специалисты Минпромстроя Туркменистана приняли участие в семинаре по промышленным паркам в КНР

Представители Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана совершили рабочую ознакомительную поездку в Китайскую Народную Республику для участия в специализированном семинаре по строительству и управлению промышленными парками.

Семинар, организованный компанией ООО «Тяньцзинь TEDA» по импорту и экспорту, проходил с 17 по 30 июля 2025 года в городе Тяньцзинь. В мероприятии приняли участие 30 специалистов из пяти стран Центральной Азии: Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана.

В рамках семинара участники изучили китайский опыт создания и функционирования особых экономических зон, вопросы привлечения иностранных инвестиций, системы управления промышленными парками по принципу «одного окна», а также практики «зеленого» развития в промышленных зонах. Особое внимание было уделено опыту развития Тяньцзиньской зоны экономического и технологического развития.

Данное мероприятие было направлено на укрепление сотрудничества между странами Центральной Азии и КНР в области промышленного развития и обмена передовыми практиками управления экономическими зонами.ф