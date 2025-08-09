Премьер-министр Швеции заявил об использовании ChatGPT в работе

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в недавнем интервью публично признал, что регулярно использует искусственный интеллект ChatGPT в своей профессиональной деятельности. По его словам, он обращается к нейросети для получения «второго мнения» и рассмотрения альтернативных точек зрения на различные вопросы, пишет The Guardian.

«Я довольно часто использую ChatGPT. Хотя бы для второго мнения. Что сделали бы другие? Не стоит ли подумать прямо противоположное?» — заявил Кристерссон.

Заявление главы правительства вызвало неоднозначную реакцию в шведском обществе. Часть граждан выразила недовольство тем, что премьер-министр консультируется с искусственным интеллектом при принятии решений. Некоторые СМИ подвергли критике такой подход к управлению государством.

Вместе с тем, признание Кристерссона привлекло внимание к вопросу использования технологий искусственного интеллекта в государственном управлении. Эксперты отмечают, что применение ИИ-инструментов в различных сферах деятельности, включая политику, становится всё более распространённым явлением.