Огулджахан Атабаева встретилась со спикером парламента Узбекистана

Вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева встретилась с Председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой. Об этом сообщается на сайте Сената Олий Мажлиса.

Встреча прошла в рамках мероприятий, посвященных национальным дням стран Центральной Азии и Азербайджана, организованных в туркменской Авазе в рамках Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

В ходе беседы стороны особо подчеркнули, что благодаря активным усилиям глав государств последовательно укрепляется и выводится на уровень стратегического партнерства многовековая дружба, объединяющая народы.

Кроме того, состоялся обмен мнениями относительно усилий стран в области экономической дипломатии и инициативах по укреплению регионального сотрудничества.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы дальнейшей активизации двусторонних взаимовыгодных связей и регулярного проведения совместных культурных мероприятий, отмечает источник.