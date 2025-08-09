Обсуждены перспективы сотрудничества в морских перевозках между Туркменистаном и Кипром

В ходе встречи между руководством Государственной службы морского и речного транспорта Туркменистана и заместителем министра судоходства Республики Кипр госпожой Мариной Хаджимонотли были обсуждены перспективы сотрудничества в области морских перевозок и транспортной логистики. Об этом сообщается на сайте Государственной службы морского и речного транспорта.

Встреча проходила в городе Туркменбаши в рамках Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3) в Национальной туристической зоне «Аваза».

М.Хаджимонотли была ознакомлена с достижениями Туркменистана в развитии морской инфраструктуры, а также с возможностями Международного морского порта Туркменбаши. Туркменская сторона представила подробную информацию о техническом оснащении порта, логистических мощностях и предоставляемых услугах.

Стороны обсудили возможные направления двустороннего сотрудничества, включая подготовку кадров и реализацию совместных программ.