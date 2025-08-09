На Форуме ООН в Авазе договорились развивать инфраструктуру для стран без выхода к морю

Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ), завершилась в пятницу в Национальной туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря. Участники форума договорились о развитии транспортной инфраструктуры и расширении торгово-транзитного сотрудничества, передает корреспондент Turkmenportal.

Как заявил на итоговом брифинге министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, конференция одобрила пять ключевых инициатив. Среди них – создание региональных центров сельскохозяйственных исследований, механизма инвестиций в инфраструктуру и финансирование, а также запуск работы группы высокого уровня по свободе транзита.

Кроме того, участники договорились о специальной программе ВТО по поддержке торговой интеграции развивающихся стран без выхода к морю и создании переговорной группы в рамках РКИК ООН для расширения доступа РСНВМ к климатическому финансированию.

По словам Мередова, на конференции была принята Авазинская программа действий для развивающихся стран без выхода к морю, рассчитанная до 2034 года. Документ содержит стратегию повышения эффективности транзитных систем, цифровой трансформации экономик и расширения возможностей финансирования.

– Этот обращенный в будущее документ излагает конкретные меры для повышения эффективности транзитных систем, открытия экономик, роста цифровых преобразований, стойкости перед лицом изменения климата и расширения возможностей финансирования, – отметил глава внешнеполитического ведомства Туркменистана.

В конференции приняли участие 5,7 тыс. человек, в том числе 20 глав государств и правительств, представители 30 из 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, сообщила заместитель генерального секретаря ООН Рабаб Фатима.