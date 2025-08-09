Китай закончил капитальный ремонт первой партии локомотивов для Туркменистана

18 июля в Китае завершился крупный проект по капитальному ремонту экспортных дизельных локомотивов для Туркменистана. Модернизированные составы успешно сошли с производственной линии компании CRRC Ziyang Co., Ltd., сообщает сайт компании.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель генерального директора АООТ «Demirýollary» Сарыев Берды, директор локомотивного бюро Акмырадов Вепа, директор офиса Атаев Баймырат, а также представители китайской стороны и руководство CRRC Ziyang.

В своем выступлении Сарыев Берды отметил, что успешное завершение этого проекта капитального ремонта демонстрирует международную экспертизу CRRC Ziyang в области обслуживания локомотивов и создает прочную основу для углубления железнодорожного сотрудничества между Китаем и Туркменистаном.

Генеральный директор CRRC Ziyang Ян Вэньшэн подчеркнул, что компания строго соблюдала контроль качества и сроки проекта при капитальном ремонте локомотивов, успешно завершив первую партию. Компания ускорит модернизацию оставшихся локомотивов, обеспечив высококачественные результаты.

Локомотивы, подвергшиеся капитальному ремонту, были первой партией, экспортированной CRRC Ziyang в Туркменистан и введенной в эксплуатацию в 2005 году.

В конце 2024 года CRRC Ziyang подписала договор на ремонт с АООТ «Demirýollary» для проведения систематического технического обслуживания и модернизации локомотивов. В мае 2025 года первая партия локомотивов вернулась на завод для комплексной модернизации.

Проект включал точный ремонт ключевых компонентов, включая тележки, дизельные двигатели и электрические системы, а также интеграцию систем интеллектуального управления нового поколения, технологий мониторинга безопасности и эргономических улучшений.

С момента начала партнерства в 2004 году CRRC Ziyang поставила в Туркменистан 294 локомотива, которые выполняют более 98% местных железнодорожных перевозок. Модернизированные локомотивы в ближайшее время вернутся в Туркменистан для эксплуатации.