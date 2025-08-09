За полгода Россию посетили более 26 тысяч туристов из Туркменистана

Туркменистан вошёл в тройку стран-лидеров по числу граждан, посетивших Россию. Согласно информации ТАСС, в январе-июне текущего года РФ посетили 26,6 тысяч туристов из Туркменистана.

Первое место в данном рейтинге занимает Китай (317,8 тысячи туристов), второе — Турция (30,8 тысячи).

Также в пятёрку лидеров входят Германия (26,4 тысячи) и Саудовская Аравия (21,5 тысячи).

Всего же за отчётный период Россию посетили 629 тысяч иностранных туристов. Этот показатель на 7,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.