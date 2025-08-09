В Авазе завершилась третья Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

В Национальной туристической зоне Аваза завершила свою работу третья Конференция Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, сообщает turkmenmetbugat.gov.tm.

Итоговым документом глобального форума стала Авазинская политическая декларация, в которой закреплены политические обязательства по реализации Авазинской программы действий на 2024-2034 годы. Данная программа была принята Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2024 года.

Авазинская политическая декларация обозначила пять приоритетных направлений совместной работы на десятилетие вперед: структурная трансформация экономик, торговля и интеграция, устойчивый транспорт и транзит, климатическая устойчивость и доступ к средствам реализации — от финансирования до технологий.

Завершающим мероприятием третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, стала торжественная церемония спуска флагов.