Ученые предупредили о сильнейшей за два месяца магнитной буре 8 августа

Планету Земля 8 августа ожидает мощная магнитная буря, которая станет самой сильной за последние два месяца, сообщили ученые, сообщает МИР24.

По данным исследователей, причиной геомагнитного возмущения станет высокоскоростное ядро облака плазмы, которое достигнет нашей планеты. Компьютерные модели подтверждают, что плазменное образование заденет Землю и вызовет значительные изменения в магнитном поле планеты.

Магнитные бури могут влиять на работу спутников, систем связи и навигации, а также на самочувствие метеочувствительных людей. Специалисты рекомендуют быть готовыми к возможным сбоям в работе технических систем.