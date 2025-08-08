Туркменистан и ВТамО обсудили перспективы сотрудничества в таможенном администрировании

Вчера в Международном морском порту Туркменбаши состоялась встреча председателя Государственной таможенной службы Туркменистана Максата Худайкулыева с генеральным секретарём Всемирной таможенной организации (ВТамО) Яном Сандерсом.

Как сообщается на сайте таможенной службы, стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в области таможенного администрирования, а также меры по повышению эффективности деятельности таможенных органов.

Особое внимание было уделено развитию Регионального учебного центра ВТамО, функционирующего на базе Государственной таможенной службы Туркменистана, и подготовке высококвалифицированных кадров для национальной таможенной системы.

Далее генсек ВТамО ознакомился с инфраструктурой порта Туркменбаши и созданными здесь условиями для эффективного перемещения грузов и пассажиров.

В своем интервью национальному телевидению Ян Сандерс отметил высокий уровень сотрудничества с Туркменистаном и перспективы развития совместных инициатив, отмечает источник.

Встреча в Международном морском порту Туркменбаши состоялась в рамках участия Яна Сандерса в Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая проходит в эти дни в туркменской Авазе.