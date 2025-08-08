Туркменистан инвестировал более 48 млрд манатов в транспорт

Более 48 миллиардов манатов было инвестировано в транспортно-коммуникационный сектор Туркменистана с 2015 по 2021 годы. Об этом заявил заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Мамметхан Чакыев на конференции «Создание устойчивой инфраструктуры, укрепление связей и содействие развитию беспрепятственных транзитных систем для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ)». Конференция прошла в четверг в Авазе в рамках Третьей Конференции ООН по РСНВМ.

«Туркменистан обладает уникальным транзитным положением между востоком и западом и севером и югом. В этой связи транспортно-коммуникационный комплекс страны выступает ключевым фактором экономической устойчивости, региональной интеграции и расширения торговых потоков», – отметил вице-премьер.

По его словам, важнейшие международные коридоры проходят через Туркменистан: Транскаспийский международный транспортный коридор (ТМТК), Международный транспортный коридор «Север – Юг», Каспийский коридор, железнодорожное соединение с Афганистаном, потенциальный сухопутный маршрут Китай – Туркменистан – Персидский залив и другие.

Чакыев сообщил, что среди реализованных проектов – автомагистраль Ашхабад – Туркменабад, строительство моста через Карабогаз в направлении Казахстана, модернизация и расширение морского порта Туркменбаши, реконструкция аэропорта Туркменбаши и строительство нового Международного аэропорта Балканабада, интеграция Туркменистана с контейнерной перевозкой Сиян – Тегеран – Индия – Казахстан и другие.

Как отметил заместитель председателя Кабмина, ведется проработка нового логистического узла вблизи с Ираном и Узбекистаном, развивается Каспийская транспортная и логистическая платформа совместно с портами Баку и Актау.

«Мы считаем целесообразным создание единого цифрового пространства РСНВМ с интегрированной логистической платформой, совместимой данными электронной сертификации автоматизированной таможенной оформлением», – заявил он.

Туркменистан предлагает создание региональных фондов для инфраструктуры и цифровых проектов, продвижение инициатив по цифровой архитектуре РСНВМ, формирование логистических кластеров с участием частного сектора, платформы для обмена знаниями, обучения специалистов, повышения институциональной компетентности. Чакыев призвал партнеров совместно работать в двух программах по дальнейшему продвижению интересов стран без выхода к морю.