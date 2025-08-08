Российские дипломаты поздравили с 98-летием ветерана ВОВ в Туркменистане

Дипломаты посольства Российской Федерации навестили и поздравили с 98-летием проживающую в Ашхабаде ветерана Великой Отечественной войны Шамонию Каракозову, сообщила пресс-служба посольства РФ в Туркменистане.

По данным пресс-службы, в годы Великой Отечественной войны Каракозова вместе со сверстниками трудилась в госпитале и помогала реабилитации раненых солдат, а после войны окончила медицинский институт и много лет проработала врачом, за что была удостоена звания ветерана труда.

«Коллектив посольства желает Шамонии Михайловне долгих лет жизни, благополучия и неиссякаемой жизненной энергии», – говорится в сообщении.