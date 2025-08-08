Посольство Японии передало 150 книг библиотекам Марыйского и Лебапского велаятов

Советник посольства Японии Хосака Хидеки, исполняющий обязанности Временного Поверенного в делах Японии в Туркменистане, посетил библиотеки Марыйского и Лебапского велаятов для передачи литературы в рамках международного проекта, сообщается на странице соцсети посольства.

В ходе визита японская сторона передала 150 книг, подаренных в рамках программы «READ JAPAN PROJECT». Данная инициатива направлена на распространение знаний о японской культуре и литературе среди жителей Туркменистана.

Библиотеки, посещенные японским дипломатом, представляют собой многофункциональные культурные центры. В них функционируют выставочные залы, где представлены древние документы, найденные в соответствующих регионах, а также обсерватории с телескопами. Такая инфраструктура предоставляет местным жителям широкие возможности для образования и культурного развития.

Представители японской стороны выразили надежду, что переданная литература поможет жителям Туркменистана глубже познакомиться с японской культурой и традициями.