Король Малайзии впервые за 58 лет дипотношений прибыл в Россию с государственным визитом

Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, посетившим Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает МИР24.

Визит короля Малайзии носит исторический характер, поскольку за 58 лет дипломатических отношений между Россией и Малайзией ни один малайзийский монарх ранее не совершал официальный государственный визит в российскую столицу.

Дипломатические отношения между Россией и Малайзией были установлены в 1967 году, и с тех пор страны поддерживают дружественные связи на протяжении более чем полувека.