Женская шахматная сборная Туркменистана впервые вошла в ТОП-50 мирового рейтинга

Женская шахматная сборная Туркменистана достигла исторического успеха, впервые заняв 50-е место в мировом рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) по итогам июля 2025 года.

Достижение стало результатом значительного прогресса команды за последние три года. В декабре 2022 года сборная занимала 105-е место со средним рейтингом топ-10 шахматисток 1528 пунктов. К августу 2025 года этот показатель вырос до 2038 пунктов, что означает качественный скачок более чем на 500 пунктов.

Ранее лучшим результатом женской сборной было место в районе топ-70, что делает нынешнее 50-е место абсолютным рекордом в истории национальных женских шахмат Туркменистана.

В мировом рейтинге лидирует сборная Китая со средним рейтингом 2484 пункта. Второе место занимает команда Индии — действующих олимпийских чемпионок с рейтингом 2412. Тройку лидеров замыкает сборная Украины с показателем 2383 пункта.

Успех туркменской команды обеспечили несколько факторов: более строгий подход к отбору тренеров, новая методика привлечения молодых талантов, внедрение системных тренировок, соблюдение спортивных принципов при формировании сборной, усиленная дебютная подготовка и работа с психологами на международных турнирах.

Тренерский штаб под руководством главного тренера Шахруха Тураева сумел раскрыть потенциал молодого поколения. Лидерами сборной стали мастера FIDE среди женщин: 15-летняя Джахан Реджепова с личным рейтингом 2152 и 19-летняя Лала Шохрадова с рейтингом 2151.

Важной вехой стала победа женской сборной на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в Будапеште в сентябре 2024 года, где команда заняла первое место в Категории С и 32-е место в общем зачете. Подготовка к олимпиаде включала учебно-тренировочные сборы в Анталье с участием опытных международных тренеров, включая гроссмейстера из Украины Василия Иванчука.

Федерация шахмат Туркменистана рассматривает текущие достижения как основу для дальнейшего развития. Планы команды включают участие в международных турнирах, подготовку к Всемирной шахматной олимпиаде 2026 года в Самарканде и борьбу за место в топ-40 лучших команд мира.