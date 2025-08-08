В Туркменистане прошла встреча министров по сотрудничеству формата «Юг-Юг»

В Национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча министров по сотрудничеству формата «Юг-Юг» в рамках Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Мероприятие было посвящено активизации сотрудничества «Юг-Юг» и трехстороннего сотрудничества в системах науки, технологий и инноваций для стимулирования структурных экономических преобразований и цифрового развития в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю. Встреча стала эффективной площадкой для обсуждения стратегий и механизмов, направленных на укрепление научного и инновационного потенциала этих стран, сообщает TDH.

Заместитель Генерального секретаря ООН, Высокий представитель по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам Рабаб Фатима отметила, что сотрудничество «Юг-Юг» является эффективной платформой для выработки совместных решений проблем, связанных с географическим расположением развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Она подчеркнула особую важность взаимной поддержки и солидарности в нынешних условиях для продвижения устойчивого развития и экономической интеграции.

«ООН будет продолжать поддерживать инициативы, направленные на расширение сотрудничества», – заявила Фатима, призвав всех к укреплению диалога.

В ходе заседания участники обсудили пути обеспечения доступа к современным технологиям и ноу-хау в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, в рамках сотрудничества «Юг-Юг» и трехстороннего сотрудничества.

Участники встречи подтвердили, что эффективное использование сотрудничества «Юг-Юг» и углубление региональной интеграции являются важными условиями для расширения участия развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в международной торговле.

На мероприятии, посвященном укреплению финансирования развития через сотрудничество «Юг-Юг» и трехстороннее сотрудничество для обеспечения инклюзивной и доступной связанности развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, обсуждались эффективные механизмы привлечения долгосрочных инвестиций для реализации инфраструктурных проектов, способствующих устойчивому экономическому развитию этих стран.

Участники подчеркнули важность использования возможностей сотрудничества «Юг-Юг» и трехстороннего сотрудничества для привлечения различных финансовых источников, включая государственные, частные и международные фонды. Особое внимание было уделено разработке и финансированию инновационных финансовых механизмов, способных обеспечить долгосрочную устойчивость инвестиций, а также вовлечению всех слоев общества в процесс финансирования.

По итогам встречи министров по сотрудничеству «Юг-Юг» участники подтвердили свою приверженность укреплению взаимного сотрудничества и обмену опытом для решения общих проблем, подчеркнув важное значение совместных усилий в развитии инфраструктуры, торговых отношений и устойчивых экономических моделей.