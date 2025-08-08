В Главном академическом драматическом театре Туркменистана готовят две премьеры

В Главном академическом драматическом театре Туркменистана приступили к постановке спектакля «Тумарша» по пьесе народного писателя Туркменистана Говшутгельды Данатарова. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Тумарша или Тамирис, так звали легендарную правительницу, которая после смерти мужа стала выгодной невестой для государей, желающих расширить свои территории. Но все они получали отказ от царицы. На этой почве произошел военный конфликт, в результате которого был взят в плен ее сын.

Режиссер спектакля Эзиз Ишанкулиев комментирует:

— Я с радостью взялся за постановку «Тумарша» уже только потому, что в нашем театре много хороших актрис, мечтающих исполнить эту роль. Вместе с тем, эту пьесу ставили творческие коллективы Государственного драматического театра имени Кемине Марыйского велаята и Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули. Чтобы не повторять своих коллег, мы постараемся представить спектакль о легендарной царице в своем видении.

Одновременно с этим в театре идет работа над восстановлением спектакля «Дяли Домрул» в режиссуре народного артиста Туркменистана Какаджана Аширова. Любимый зрителями спектакль вновь войдет в репертуар театра, отмечает источник.