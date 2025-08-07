«Формула-1» принесла Брэду Питту рекордные кассовые сборы

Спортивная драма «Формула-1», выпущенная компанией Apple Original Films с участием голливудского актера Брэда Питта, установила новый рекорд кассовых сборов в карьере артиста. Как сообщает американское отраслевое издание Deadline, мировая выручка картины достигла $546,6 млн.

Фильм режиссера Джозефа Косински, стартовавший в американском прокате 23 июня, превзошел предыдущий самый успешный проект с участием Питта – зомби-триллер «Война миров Z», собравший $540 млн в мировом прокате.

Наибольшую прибыль лента принесла в Китае ($55,1 млн), Великобритании ($28 млн), Франции ($26,7 млн), Южной Корее ($24 млн) и Мексике ($19,3 млн). Показы в формате IMAX принесли дополнительные $84,7 млн по всему миру.