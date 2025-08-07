Туркменистан и ЮНКТАД запустили 3-ю фазу проекта по цифровизации таможенных процессов

Государственная таможенная служба Туркменистана и Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) подписали проектный документ, ознаменовавший собой запуск третьей фазы совместной инициативы по цифровизации таможенной системы Туркменистана и созданию основ для функционирования «умной таможни».

Как сообщается на сайте таможенной службы, документ предусматривает внедрение современных информационных технологий, автоматизацию ключевых процессов, повышение прозрачности и эффективности таможенного администрирования, а также развитие кадрового потенциала.

Подписание соглашения прошло в Национальной туристической зоне «Аваза» и сопровождалось двусторонней встречей между председателем Государственной таможенной службы Туркменистана и генсеком ЮНКТАД Ребекой Гримпсон, которая высоко оценила усилия страны в сфере цифровой трансформации.

Подписание документа стало логичным продолжением предыдущих этапов цифровизации, реализованных при содействии ЮНКТАД.