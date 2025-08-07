Туркменистан и Непал обсудили расширение сотрудничества

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с премьер-министром Непала Шармой Оли, который прибыл в Авазу для участия в Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, сообщает TDH.

Как отмечается, во время встречи премьер-министр Непала выразил благодарность за оказанное гостеприимство и приглашение, подчеркнув важность данного форума для установления эффективного сотрудничества во имя светлого будущего народов государств, не имеющих выхода к морю. Он также выразил уверенность в том, что решения, принимаемые в рамках форума, внесут значительный вклад в экономическое развитие этих стран.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан придает большое значение развитию дружественных и взаимовыгодных отношений с различными странами, в том числе с государствами Азии, и заявил о готовности страны использовать все возможности для развития политико-дипломатических и торгово-экономических отношений с Непалом. При этом было отмечено, что в настоящее время обе страны имеют широкие возможности для обмена опытом в области экономики, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и научно-исследовательских систем.

Глава государства подчеркнул важность развития культурных связей между народами двух стран, поощрения сотрудничества в области искусства и творчества, заявив о готовности Туркменистана поддержать эффективные предложения по углублению сотрудничества с Непалом.