Туркменистан выступил за расширение цифрового сотрудничества в рамках LLDC

6 августа в Национальной туристической зоне «Аваза» в рамках Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC), прошла тематическая сессия под названием «Соединяющий путь: цифровой потенциал за пределами границ». Участники мероприятия обсудили ключевую роль цифровых решений в преодолении ограничений, связанных с географической изоляцией.

В сессии приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Мамметхан Чакиев, министр связи Туркменистана Хаджимурат Худайгульев, а также представители международных организаций, финансовых институтов и телекоммуникационного сектора.

Одной из центральных тем обсуждения стало использование цифровой инфраструктуры как инструмента для повышения доступности и качества услуг в отдалённых регионах. Особое внимание было уделено примерам внедрения цифровых проектов в сельской местности, а также усилиям по сокращению цифрового гендерного и территориального разрыва.

Выступающие отметили важность многостороннего партнёрства между государствами, частным сектором и международными организациями для построения устойчивых и инклюзивных цифровых экосистем.

Отдельный блок сессии был посвящён вопросам трансграничной цифровой торговли. В ходе обсуждений эксперты акцентировали необходимость гармонизации нормативно-правовых подходов и эффективного использования цифровых общественных благ с целью ускорения цифровой трансформации в странах без выхода к морю.

Также участникам форума были представлены инициативы Partner2Connect и инвестиционная инициатива Международного союза электросвязи в цифровую инфраструктуру.

Отмечалось, что Туркменистан активно участвует в глобальной цифровой повестке, демонстрируя готовность к расширению международного сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий.