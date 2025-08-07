Президент Туркменистана провёл встречу с вице-президентом Гамбии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл встречу с вице-президентом Республики Гамбия Мохаммедом Джаллоу, прибывшим для участия в Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Как сообщает TDH, Туркменистан придаёт большое значение развитию дружественных и взаимовыгодных отношений с различными странами, включая государства Африки. В связи с этим глава государства подтвердил готовность страны к развитию политико-дипломатических и торгово-экономических отношений с Республикой Гамбия.

Президент отметил, что в рамках визита гость ознакомится с экономическими достижениями страны и проведёт встречи с официальными представителями Туркменистана, пожелав успешного проведения визита.

Глава государства заявил о готовности поддержать предложения по развитию отношений между Туркменистаном и Республикой Гамбия.

Вице-президент Гамбии, отметив важность культурно-гуманитарных связей, сообщил о большой заинтересованности своей страны в сотрудничестве с Туркменистаном в сфере образования.

В завершение встречи, прошедшей в атмосфере взаимного уважения и открытости, Президент Сердар Бердымухамедов и вице-президент Республики Гамбия Мохаммед Джаллоу подтвердили намерение продолжать сотрудничество в рамках общих принципов и выразили друг другу наилучшие пожелания.