Президент Туркменистана провел переговоры с премьер-министром Мали

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с премьер-министром Республики Мали Абдулайе Майга. Переговоры состоялись в Национальной туристической зоне «Аваза» на полях Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Как сообщает TDH, Туркменистан в своей внешней политике придает большое значение развитию равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми странами, включая государства Африки. В связи с этим глава государства подтвердил готовность расширять сотрудничество с Республикой Мали в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Как отмечается, для Туркменистана возрастает значение сотрудничества с африканскими государствами. Развитие отношений между Туркменистаном и Республикой Мали создает большие возможности для внедрения инноваций в сельском хозяйстве, эффективного управления водными ресурсами, а также реализации совместных проектов в системах образования и профессиональной подготовки.

Собеседники также отметили наличие взаимовыгодных возможностей для обмена опытом в экономике, энергетике, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении и научно-исследовательских системах.

Вместе с тем была подчеркнута важность развития культурных связей между народами двух стран и сотрудничества в организации совместных мероприятий в сферах культуры и искусства.

По итогам встречи президент Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Республики Мали Абдулайе Майга выразили уверенность в том, что отношения будут развиваться в соответствии с взаимными интересами, и пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.