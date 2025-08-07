Президент Туркменистана провел переговоры с главой Сан-Томе и Принсипи

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Президентом Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи Карлушем Мануэлом Вила-Новой, сообщила информационная программа «Ватан».

Встреча прошла в Авазе на полях Третьей Конференции ООН по развивающимся странам без выхода к морю.

Как отмечается, в ходе встречи Президент Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи выразил благодарность за оказанное гостеприимство и подтвердил, что международный Форум в Авазе открывает новые возможности для устойчивого развития развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и их интеграции в глобальные экономические отношения.

В ходе переговоров была отмечена приверженность Туркменистана развитию дружественных отношений с зарубежными государствами на основе правового статуса нейтралитета, трижды признанного Организацией Объединенных Наций, а также большая заинтересованность в развитии сотрудничества со странами Африки.

«Мы поддерживаем активное сотрудничество не только на двусторонней основе, но и в рамках авторитетных международных организаций, прежде всего в рамках Организации Объединенных Наций. В связи с географическим расположением вашей страны и туристическими возможностями в этом направлении могут быть реализованы конкретные проекты», – заявил Президент Туркменистана.

Глава государства отметил, что во время визита Президента Карлуша Мануэла Вила-Новы делегация Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи подробно ознакомится с экономическим потенциалом, производственными и экспортными возможностями Туркменистана, и подтвердил готовность Туркменистана поддержать взаимовыгодное сотрудничество в случае поступления конкретных предложений по его развитию.