Президент Туркменистана принял вице-президента Республики Малави

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вице-президентом Республики Малави Майклом Бизуиком Уси, который прибыл в страну для участия в Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, сообщает TDH.

Вице-президент Малави выразил признательность за теплый прием и приглашение принять участие в международной конференции. Он отметил высокий уровень организации форума, основными целями которого являются разработка совместных решений в области устойчивого развития и укрепление международного сотрудничества. Майкл Бизуик Уси передал главе туркменского государства приветствия от Президента Малави Лазаруса Чаквера.

Президент Сердар Бердымухамедов поблагодарил за добрые слова и передал руководству дружественной страны наилучшие пожелания. Он выразил уверенность в том, что конференция, проводимая на туркменском побережье Каспийского моря, станет основой для развития транспортно-транзитных коридоров, укрепления межрегионального сотрудничества и расширения экономических возможностей.

«Туркменистан придает большое значение развитию дружественных и взаимовыгодных отношений с различными странами, в том числе с африканскими», – заявил глава государства, отметив готовность туркменской стороны использовать все возможности для наращивания политико-дипломатических и торгово-экономических связей с Республикой Малави.

Стороны подчеркнули важность активизации взаимодействия в рамках международных организаций, в первую очередь ООН. Было выражено мнение, что визит вице-президента Малави станет важным этапом в межгосударственных отношениях, а проведенные встречи будут способствовать наполнению двустороннего сотрудничества конкретным содержанием.

Участники встречи констатировали наличие большого потенциала для налаживания контактов в сферах энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и научных исследований.

По итогам переговоров Президент Туркменистана и вице-президент Малави подтвердили приверженность обеих стран расширению сотрудничества и пожелали друг другу успехов в государственной деятельности.