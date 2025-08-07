Президент Туркменистана встретился с премьер-министром Уганды

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с премьер-министром Республики Уганда Робиной Наббанджой, прибывшей для участия в Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Как сообщает TDH, глава правительства Республики Уганда выразила удовлетворение гостеприимным приемом на туркменской земле, отметив, что проведение представительного форума высокого уровня в Туркменистане свидетельствует об особом внимании страны к обеспечению устойчивого развития на международном уровне и укреплению взаимосвязей.

В ходе встречи было отмечено, что Туркменистан проявляет большой интерес к развитию отношений со странами африканского региона и готов рассмотреть возможности налаживания сотрудничества с Республикой Уганда в политико-дипломатической, торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других сферах.

– Мы поддерживаем активизацию многостороннего сотрудничества, в частности, в рамках таких авторитетных международных организаций, как ООН», – заявил Президент Туркменистана. Он также отметил, что в рамках визита будет возможность ознакомиться с достижениями Туркменистана в энергетической, газохимической и других промышленных отраслях.

Глава государства заявил о готовности Туркменистана поддержать конкретные предложения Уганды по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества в будущем.