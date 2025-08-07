Президент Армении ознакомился с промышленными объектами Туркменбаши

Президент Армении Ваагн Хачатурян в ходе рабочего визита в Туркменистан посетил ряд промышленных и инфраструктурных объектов в городе Туркменбаши. Как сообщалось ранее, глава Армении прибыл в Туркменистан для участия в III Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

По данным пресс-службы президента Армении, Хачатурян посетил Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Армянский лидер ознакомился с работой заводского комплекса, производственной цепочкой – от добычи нефти до выпуска готовой продукции, а также производственными мощностями. Президент Армении проявил интерес к возможным направлениям сотрудничества.

Затем Ваагн Хачатурян посетил Международный морской порт Туркменбаши, где ему представили возможности порта, а также ведущиеся работы по судостроению и судоремонту.