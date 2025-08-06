Участок центрального проспекта Ашхабада будет частично перекрыт на полтора месяца

Хякимлик Ашхабада объявил о частичном ограничении движения транспорта в центральной части города с 6 августа по 18 сентября 2025 года.

Ограничения коснутся участка проспекта Bitarap Türkmenistan şaýoly (проспект Подвойского) между проспектами Атамырата Ниязова и Арчабиль. Мера связана с проведением благоустроительных работ в рамках подготовки к празднованию 30-летия Нейтралитета Туркменистана.

Городские власти призывают жителей и гостей Ашхабада учитывать временные ограничения при планировании поездок по городу в указанный период.