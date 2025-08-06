Туркменистан, Узбекистан и Азербайджан обсудили продвижение совместных проектов

Сегодня в Авазе, на полях Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, прошла трехсторонняя встреча Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Премьер-министра Азербайджана Али Асадова.

Как сообщается на сайте Президента Узбекистана, были рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного регионального сотрудничества и продвижения совместных проектов.

Стороны отметили возможности кооперации в сферах энергетики, транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства.

По завершении встречи была достигнута договоренность о проработке перспективных проектов практического взаимодействия, отмечает источник.