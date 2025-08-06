Туркменистан планирует стать полноправным членом Международной ассоциации научных парков

Представители международного научно-технологического парка Академии наук Туркменистана завершили рабочую поездку в Испанию, где с 27 по 30 июля изучали возможности международного сотрудничества, сообщил Turkmenportal представитель технопарка.

В рамках визита туркменская делегация встретилась с генеральным директором международной ассоциации научных парков и инноваций (IASP) Эббой Лунд. Стороны обсудили перспективы получения туркменским технопарком полноправного членства в организации. Руководство IASP ознакомилось с деятельностью туркменского научно-технологического парка через презентационный видеоматериал.

Делегация также посетила испанский технологический парк «MalagaTechPark» в Малаге, где работают 770 резидентных компаний, обеспечивающих занятость 25 тысяч человек. Парк получил более 500 тысяч патентов и имеет богатый опыт в области сельского хозяйства, биотехнологий и цифровых систем.

По итогам встреч стороны договорились о развитии сотрудничества в области совместных научных проектов, обмена опытом создания свободных экономических зон и внедрения научных разработок в производство.