Туркменистан и Катар обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

4 августа заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Байрамгуль Оразгельдыева встретилась с государственным министром международных отношений Катара Марьям бинт Али Нассер Аль Миснад, сообщает пресс-служба катарского диппредставительства.

На переговорах были рассмотрены вопросы развития взаимовыгодных отношений между двумя государствами. Участники встречи обсудили возможности расширения двустороннего сотрудничества в различных областях.

Встреча была направлена на укрепление дипломатических связей и развитие партнерских отношений между Туркменистаном и Катаром. Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в сферах, представляющих обоюдный интерес.

По результатам переговоров участники выразили намерение продолжить работу по углублению туркмено-катарского сотрудничества и реализации совместных проектов.