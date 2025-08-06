«Туркменистан готов расширять взаимодействие с Европой в области образования, науки, здравоохранения» – Мередов

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов заявил о готовности страны активизировать взаимодействие с Европейским союзом в различных сферах. Об этом он сообщил на пресс-конференции в рамках Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

По словам главы МИД, транспортная связанность является ключевым аспектом взаимодействия Туркменистана с международным сообществом. Особое внимание уделяется развитию транспортных связей с Европой на основе стратегии ЕС «Глобальные коридоры».

Мередов напомнил, что туркменская делегация участвовала в специальном инвестиционном форуме ЕС по данной стратегии в январе 2024 года. В октябре текущего года запланирован саммит, к участию в котором Туркменистан активно готовится.

Министр отметил, что в марте состоялось совещание глав МИД центральноазиатских стран с высоким представителем ЕС по международной политике и безопасности Кайей Каллас, где обсуждались вопросы транспортного сообщения между регионами.

Туркменистан готов расширить сотрудничество в транспортной и транзитной сферах, энергетическом секторе с акцентом на зеленую энергетику, а также в торгово-экономической области. Кроме того, страна заинтересована в развитии контактов в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры и социальной сфере, отметил глава МИД.