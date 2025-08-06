Семиместный кроссовер Tenet T8 впервые представили публично в Петербурге

Автомобиль Tenet T8 впервые продемонстрировали широкой публике на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в рамках полумарафона «Северная столица». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Семиместный среднеразмерный кроссовер был анонсирован в конце июля 2025 года. По внешнему виду автомобиль напоминает китайский Chery Tiggo 8 Plus, отмечает «Авто.ру».

Салон T8 оснащен 15,6-дюймовым мультимедийным экраном с разрешением 2,5К и 10,3-дюймовой цифровой приборной панелью. Автомобиль получил панорамную крышу площадью 1,2 квадратных метра и аудиосистему Sony с восемью или десятью динамиками.

Компания пока не раскрывает цены, дату начала продаж и технические характеристики новинки. Серийное производство планируется наладить на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области.

Бренд Tenet представила AGR Automotive Group в феврале 2025 года. Тогда же компания подписала соглашение о технологическом партнерстве с китайской Defetoo на калужском автозаводе.