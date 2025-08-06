Президент Туркменистана выдвинул инициативу по глобальной медицине на форуме ООН

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил на Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, где представил ряд международных инициатив.

Главой государства была выдвинута инициатива «Глобальная медицина будущего – солидарность и сотрудничество», предусматривающая создание системных механизмов международной медицинской дипломатии под эгидой ООН. Президент отметил, что отсутствие выхода к морю создает серьезные препятствия для своевременного оказания медицинской помощи и поставок медикаментов.

В сфере энергетики Сердар Бердымухамедов предложил создать глобальную программу перехода к водородной энергетике на период 2030-2040 годов. Туркменистан выразил готовность участвовать в развитии водородной энергетики и предложил начать обсуждение модальности такой программы в ООН с 2026 года.

Президент также представил предложение о формировании глобальной рамочной программы перехода к циркулярной экономике, подчеркнув необходимость сопряжения экономической деятельности с экологическими стандартами.

Особое внимание в выступлении было уделено экологическим проблемам Каспийского моря. Глава государства напомнил о Каспийской экологической инициативе, выдвинутой Туркменистаном на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и подчеркнул необходимость решения проблемы обмеления моря.

Туркменистан подтвердил свою позицию о равном и справедливом доступе к водным ресурсам, основанном на соблюдении международного права и взаимном учете интересов всех сторон.