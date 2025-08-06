Президенты Туркменистана и Казахстана обсудили развитие партнерства

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в рамках Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, проходящей в Авазе. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Президент Казахстана выразил благодарность главе туркменского государства за приглашение принять участие в форуме.

В ходе встречи стороны особо отметили, что данное мероприятие является важной платформой для обмена мнениями по актуальным вопросам, касающимся положения развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и выработки практических решений. Также были обсуждены вопросы, связанные с укреплением сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической сферах.

Стороны еще раз подтвердили свою приверженность всестороннему развитию стратегического партнерства между Туркменистаном и Казахстаном.

Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, проходит в Национальной туристической зоне «Аваза» в городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря.