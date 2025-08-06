Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с Раисом Татарстана

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с Раисом Республики Татарстан Рустамом Минниханом, который прибыл в Туркменистан для участия в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Рустам Минниханов отметил в своих социальных сетях, что встретился с «давним другом Татарстана» Гурбангулы Бердымухамедовым в ходе очередного визита в Туркменистан.

Стороны традиционно уделяют внимание развитию дружественных отношений и сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Татарстан в различных сферах взаимодействия.