В Авазе проходят «Национальные дни Азербайджана»

В рамках III Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в Национальной туристической зоне Аваза организованы «Национальные дни Азербайджана», сообщает АЗЕРТАДЖ.

Мероприятие направлено на знакомство международной аудитории с богатой культурой, историческим наследием и художественными традициями Азербайджана. В конференц-зале открыт азербайджанский павильон, где представлены книги, брошюры, сувениры, ковры, кялагаи и образцы прикладного искусства, отражающие историю и культурное наследие страны.

Под открытым небом развернута художественная выставка «Жемчужины национального наследия Азербайджана» с экспонатами из фонда Национального музея ковра Азербайджана. Посетители могут увидеть ковры, интарсию, шебеке, украшения, вышивку текельдуз и кялагаи. Организованы мастер-классы по ковроткачеству, искусству шебеке, изготовлению ювелирных изделий и кялагаи.

В кулинарном разделе выставочной зоны представлены традиционные блюда и сладости азербайджанской национальной кухни, демонстрирующие кулинарные традиции страны.

Программа концертных мероприятий включает гала-концерт 5 августа в рамках церемонии открытия конференции, грандиозную концертную программу 6 августа по случаю «Национальных дней Азербайджана» и заключительный гала-концерт 8 августа с участием мастеров искусств Азербайджана.