Эмомали Рахмон прибыл в Туркменистан на конференцию ООН

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибыл для участия в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Как сообщает TDH, в международном аэропорту Туркменбаши гостя встретили хлебом-солью. Гурбангулы Бердымухамедов тепло приветствовал главу соседнего государства.

Рахмон выразил благодарность за приглашение участвовать в форуме. «Для меня большая честь участвовать в мероприятии мирового значения», – подчеркнул лидер Таджикистана.

Стороны отметили активное развитие двусторонних отношений и взаимодействие в рамках международных организаций. Участники встречи выразили уверенность в продуктивной работе конференции ООН и положительном влиянии достигнутых соглашений на устойчивое развитие экономик стран-участниц.