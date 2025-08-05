Туркменистан и МАГАТЭ в ближайшее время подпишут Рамочную программу на 2025-2029 годы

Сегодня в отеле «Беркарар» Национальной туристической зоны «Аваза» состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с заместителем Генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Лю Хуа.

Как сообщает МИД Туркменистана, особое внимание было уделено текущим программам и проектам, в частности в области задействования экспертных и технических навыков МАГАТЭ в области здравоохранения.

Был отмечен высокий уровень сотрудничества Туркменистана с МАГАТЭ.

Стороны обсудили согласование проекта Рамочной программы для страны на 2025-2029 годы между Правительством Туркменистана и МАГАТЭ. Была выражена заинтересованность в подписании данного документа в ближайшее время.

Заместитель Генерального директора МАГАТЭ отметил значимость Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и выразил туркменской стороне благодарность за высокую организацию и гостеприимство.

Напомним, что в Национальной туристической зоне «Аваза» с 4 по 8 августа проходит Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, а также сопутствующие мероприятия.