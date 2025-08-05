Сборная Туркменистана по курашу завоевала 16 медалей на чемпионате Азии

Туркменские борцы кураш продемонстрировали высокий уровень мастерства на 14-м чемпионате Азии по курашу, который проходит в южнокорейском городе Геосан. Сборная Туркменистана заняла достойное место в общекомандном зачете, завоевав в общей сложности 16 медалей различного достоинства.

Наибольшую гордость вызывает золотая медаль, которая стала высшим достижением туркменской делегации на турнире. Кроме того, спортсмены из Туркменистана завоевали 6 серебряных и 9 бронзовых наград, что свидетельствует о стабильно высоком уровне подготовки национальной команды.

Чемпионат Азии по курашу проходит с 30 июля по 5 августа и собрал более 300 спортсменов из свыше 20 стран азиатского континента. Соревнования проводились в различных возрастных категориях среди кадетов, юниоров и взрослых борцов.

В церемонии открытия чемпионата принял участие посол Туркменистана в Республике Корея Бегенч Дурдыев, что подчеркнуло важность данного спортивного мероприятия для туркменского спорта.