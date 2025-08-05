Рекордная жара накрыла Европу: температура достигает +44°C, объявлено красное предупреждение

Южная Европа переживает экстремальную волну жары, которая может стать самой продолжительной с 1960-х годов. Температура воздуха в Испании и Португалии достигает критических отметок от +36 до +44 градусов Цельсия, создавая серьезную угрозу для здоровья населения и экосистем, сообщает Euronews.

Пик аномальной жары ожидается в понедельник и вторник на Пиренейском полуострове. Национальные метеорологические службы объявили «красное предупреждение» о неблагоприятных погодных условиях практически для всех регионов Испании, за исключением Кантабрии и Канарских островов.

Климатологи объясняют погодную аномалию воздействием раскаленных воздушных масс, пришедших с севера Африки. Жаркая погода продержится до конца текущей недели, не давая передышки жителям региона.

На фоне экстремальных температур в долине реки Дуэро в Португалии уже вспыхнули лесные пожары, что вынудило власти провести экстренную эвакуацию местного населения. Все службы экстренного реагирования переведены в режим повышенной готовности.

Для Испании это уже вторая волна жары за текущее лето. Аномально высокие температуры охватили всю Южную Европу, где наблюдается непривычно продолжительный период зноя.

Северные страны также столкнулись с необычными температурными рекордами. В Финляндии в июле температура не опускалась ниже +30°C в течение трех недель подряд, а в Швеции жара держится уже 12 дней без перерыва.

Эксперты связывают происходящее с глобальными изменениями климата и предупреждают о возможных серьезных последствиях для экосистем и здоровья людей. По мнению ученых, подобные экстремальные погодные явления могут стать новой нормой в условиях изменяющегося климата.