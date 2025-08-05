ПРООН подтвердила свою приверженность продолжению партнерства с Туркменистаном

Сегодня на полях LLDC 3 прошла встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова и помощника Генерального секретаря, помощника Администратора и директора Регионального бюро для Европы и Содружества Независимых Государств Программы развития ООН (ПРООН) Иваны Живкович.

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны обсудили приоритетные области взаимодействия между Туркменистаном и ПРООН, включая вопросы устойчивого развития, цифровой трансформации, экономической устойчивости, инклюзивного роста и устойчивости к изменениям климата.

Особое внимание было уделено роли ПРООН в поддержке национальных усилий по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР).

Ивана Живкович подчеркнула приверженность ПРООН продолжению партнерства и реализации совместных инициатив, направленных на устойчивое развитие регионов, а также пожелала успешного проведения Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3), отмечает источник.