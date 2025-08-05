Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменбаши для участия в LLDC3

Сегодня Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменбаши для участия в Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3).

Самолет высокого гостя приземлился в Международном аэропорту Туркменбаши. Здесь лидера Узбекистана встречали с особым радушием, сообщается на сайте «Туркменских авиалиний».

Участие Президента Шавката Мирзиёева придает авторитет и весомость международному форуму ООН. Визит главы Узбекистана имеет большое значение для обсуждения многосторонних инициатив, а также для определения перспективных направлений торгово-экономических, транспортно-логистических и культурно-гуманитарных связей между двумя соседними странами, отмечает источник.