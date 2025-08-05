Президент Туркменистана провел встречу с Генсеком ООН в Авазе

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в Авазе встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, прибывшим в Туркменистан для участия в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Как сообщила информационная программа «Ватан», Президент Туркменистана приветствовал высокого гостя на туркменской земле и выразил уверенность, что данная конференция поможет эффективно реализовать новую Программу действий в интересах стран, не имеющих выхода к морю, принятую в декабре 2024 года.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что очень рад вновь находиться в Туркменистане. Он высоко оценил активные усилия туркменской стороны по решению важных проблем современности и налаживанию многостороннего сотрудничества на основе долгосрочности и взаимного уважения, подчеркнув, что Туркменистан, накопивший большой опыт миротворчества, выступает в качестве важного и стратегического партнера ООН в обеспечении всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш высоко оценил возможности, созданные Туркменистаном для проведения Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, на высоком организационном уровне, и усилия в этом направлении. За это он выразил благодарность Президенту Туркменистана от имени всех представителей ООН.

В ходе встречи собеседники выразили уверенность, что данное международное мероприятие станет важным шагом в достижении устойчивого развития в мире, налаживании взаимосвязей и создании транспортных коридоров.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил искреннюю благодарность генеральному секретарю Антониу Гутерришу за вклад в развитие сотрудничества между Туркменистаном и ООН.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш с удовлетворением отметил большие успехи Туркменистана в достижении Целей устойчивого развития ООН и особо подчеркнул важность значимых международных инициатив и многосторонней деятельности туркменской стороны, направленной на эффективное использование своих миротворческих возможностей в интересах благополучия всего человечества.