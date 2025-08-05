Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Президентом Казахстана Токаевым

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим для участия в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Как сообщает TDH, в международном аэропорту Туркменбаши Гурбангулы Бердымухамедов тепло встретил казахстанского лидера, поблагодарив за принятие приглашения.

«Для меня большая честь принимать участие в этой представительной конференции», – заявил Токаев. Он выразил уверенность в успешном выполнении решений форума, проходящего на Каспийском побережье.

Стороны отметили, что итоги международного форума будут способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества между странами и обеспечению благополучия народов.

Токаев поблагодарил за теплый прием и пожелал успехов работе конференции. Стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии межгосударственных отношений.