В Туркменбаши прибыл Президент Армении Ваагн Хачатурян

Сегодня Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян прибыл в Туркменбаши для участия в третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3).

Самолет высокого гостя приземлился в Международном аэропорту Туркменбаши. Здесь Президенту Армении был оказан высокий приём в соответствии с благородными традициями туркменского гостеприимства, сообщается на сайте «Туркменских авиалиний».

Участие в этом форуме Армении, страны, не имеющей выхода к морю, имеет особое значение. Визит Президента Армении внесет значительный вклад в обсуждение важных вопросов повестки дня конференции и будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя дружественными странами.