Байрамгуль Ораздурдыева: 26,9 года — средний возраст населения Туркменистана

Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Байрамгуль Ораздурдыева выступила с официальной речью на церемонии открытия Молодёжного форума в рамках Третьей конференции ООН по странам, не имеющим выхода к морю. Мероприятие проходит в Национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспийского моря.

В своём выступлении вице-премьер отметила демографические особенности стран LLDC, где около 58% населения младше 25 лет. По её словам, молодёжь представляет собой значительную силу для развития и внедрения инноваций в этих государствах.

Байрамгуль Ораздурдыева подчеркнула важность инвестиций в образование и профессиональную подготовку молодёжи, поддержку молодёжного предпринимательства и развитие цифровой грамотности как приоритетных направлений устойчивого развития.

Говоря о ситуации в Туркменистане, она сообщила, что средний возраст населения страны составляет 26,9 лет, а 40% жителей представляют молодёжь от 10 до 29 лет. Около 37% депутатов парламента моложе 35 лет, что демонстрирует участие молодого поколения в управлении государством.

Заместитель председателя Кабмина рассказала о мерах поддержки молодёжи в Туркменистане, включая налоговые льготы для молодых специалистов в первые три года работы, увеличение льготных кредитов для новобрачных и приоритетное право на получение ипотечного жилья.

В выступлении была упомянута инициированная Туркменистаном платформа «Диалог молодёжи стран Центральной Азии». Первая встреча в рамках этой платформы состоялась в октябре 2023 года в городе Аркадаг, вторая — в апреле 2025 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с участием делегатов из 45 стран.

Байрамгуль Ораздурдыева также отметила, что в текущем году Туркменистан отмечает 30-летие своего постоянного нейтралитета — статуса, который трижды признавался ООН. По её словам, нейтралитет стал основой для воспитания поколения молодёжи в духе мира и доверия.